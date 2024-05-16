Напад на Фіцо: у лікарні зробили заяву про стан премʼєра

Наразі прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у якого напередодні стріляли після виїзного засідання уряду, перебуває у відділенні інтенсивної терапії, його стан важкий.

Про це на брифінгу щодо стану здоров’я Фіцо вранці у четвер, 16 травня, повідомила директорка лікарні Рузвельта в Банській Бистриці Міріам Лапунікова, передає aktuality.sk.

За її словами, він стабілізований, але дуже серйозний. “Тому він буде перебувати у відділенні інтенсивної терапії”, — сказала вона, зазначивши, що Роберт Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, наслідки яких призведуть до одужання.

Директорка Університетської лікарні ім. Ф.Д. Рузвельта в Банській Бистриці, де перебуває Фіцо, повідомила, що прем'єр-міністр переніс п'ятигодинну операцію з двома бригадами для лікування численних вогнепальних поранень.

“У другій половині дня прем'єр-міністра транспортували санітарною авіацією до відділення невідкладної допомоги лікарні Рузвельта, де йому надали медичну допомогу, зробили комп'ютерну томографію, а потім його транспортували в операційну, де тривала п'ятигодинна операція, в якій брали участь дві — хірургічна та травматологічна — бригади”, — сказала Лапунікова.

Вона додала, що зараз прем’єр-міністром опікується бригада лікарів.

Міністр оборони Роберт Каліняк на цьому ж брифінгу заявив, що, що лікарям вдалося стабілізувати стан Фіцо протягом ночі, і зараз проводяться процедури, спрямовані на його подальше поліпшення.

“На жаль, стан продовжує залишатися дуже важким через складний характер поранень, але ми всі хочемо твердо вірити, що нам вдасться впоратися з ситуацією”, — сказав він.

Міністр подякував всій команді лікарів, медсестер і санітарів, які, за його словами, весь вечір і всю ніч боролися за життя прем'єр-міністра і на цей момент зуміли стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, затриманий за замах на життя прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 71-річний Юрай Чинтула раніше вихваляв проросійське воєнізоване угруповання Slovenský branci та робив з його учасниками спільне фото.

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