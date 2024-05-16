Ситуація складна: Генштаб повідомив, де на фронті точаться бої

Від початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

На Сіверському напрямку противник здійснив одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наші захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. Наразі втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.

Нагадаємо, за даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупантів на 16 травня склали 488 460 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1520 загарбників.

Читайте також: