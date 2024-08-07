НАТО не буде чим відповісти у випадку нападу РФ - Politico

У НАТО розуміють, що у разі збройної агресії Росії у союзників виникнуть серйозні проблеми з перекиданням важкої техніки та військ через "адміністративні труднощі".

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Про це заявив французький генерал Бертран Тужу, повідомляє Politico.

Він заявив, що у часи холодної війни переміщення військового обладнання було набагато простіше. Генерал заявив, що у випадку нападу з боку РФ союзникам треба буде швидко перекинути техніку на східний фланг.

Він заявив, що цей процес може сильно затягнутися через адміністративні процеси, які не пристосовані для переміщення техніки через нестачу відповідної інфраструктури.

Генерал зазначив, що тільки після 2022 року у Європі зрозуміли, наскільки процес перекидання техніки буде ускладненим.

"Ми виявили масштаб адміністративної тяганини. В Україні йде війна, але митники пояснюють, що у вас немає потрібного тоннажу на вісь і що вашим танкам не дозволено перетинати кордон Німеччини", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче створити коаліцію з НАТО для збиття російських ракет.

Крім того, ми також інформували, що біля кордонів Латвії помітили російські винищувачі.

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