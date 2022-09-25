Найбільший аеропорт в Польщі більше не пропускатиме росіян: деталі

Польща одразу приєдналася до країн, які заборонили в'їзд на свою територію росіянам.

Від понеділка, 26 вересня, громадянам країни-терористки Росії буде заборонено в'їзд до Польщі через аеропорт Шопена у Варшаві, який є найбільшим в Польщі і в той же час один з найбільших в Центральній Європі. Заборона також поширюється на інші повітряні та морські прикордонні переходи.

Про це інформують у варшавському аеропорту, пише Wyborcza.pl.

У летовищі повідомляють, що указом Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польща посилила обмеження на в'їзд для російських громадян. Це результат угоди між прем'єр-міністрами Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

"Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Польща посилила обмеження на в’їзд для російських громадян", – йдеться в прес-релізі аеропорту імені Шопена.

Згідно з новими правилами, від 19 вересня громадяни Російської Федерації не можуть в'їжджати на територію Республіки Польща через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною чи культурною метою. Заборона також поширюється на в'їзд через повітряні та морські прикордонні переходи.

"Це обмеження почне діяти від понеділка, 26 вересня. У тому числі в аеропорту імені Шопена", - сказано в повідомленні.

Крім того, Литва, Латвія та Естонія у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну теж перестали пускати росіян із шенгенами, виданими будь-якими державами.

Як повідомлялося, Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

Нагадаємо, колишній президент Монголії закликав росіян не йти на війну проти України.

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