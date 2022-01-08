Невакцинованих італійців будуть штрафувати: названо суму

Штрафуватимуть і роботодавців, і працівників.

В Італії вводять штрафи для невакцинованих від коронавірусу громадян старших 50 років. Розмір штрафу - 100 євро (3 108 грн).

Про це повідомляє La Repubblica.

Уточнюється, що нове правило набуває чинності від 1 лютого 2022 року. Також від 15 лютого штрафуватимуть і нещеплених співробітників приватних і державних компаній, а також фрилансерів. Щоб вийти на роботу, італійці повинні будуть показати "зелений паспорт" з відміткою про бустерну дозу вакцинації або перенесений коронавірус.

Відповідальними за перевірку в співробітників цього документу є роботодавці, яким загрожує від 400 до 1000 євро штрафу, якщо у підлеглого не буде "зеленого паспорта". Самому співробітнику загрожує штраф у розмірі від 600 до 1500 євро.

Покарання не поширюється на тих, у кого є офіційно підтверджені протипокази до вакцинації.

Крім того, від 20 січня для відвідування перукарні та косметолога потрібно буде показати теж "зелений паспорт", але без відмітки про бустерну дозу", від 10 січня це правило пошириться на проїзд в громадському транспорті, від 1 лютого - на держустанови, магазини і банки.

Нагадаємо, в Італії 5 січня запровадили обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для людей від 50 років.

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