Невакцинированных итальянцев будут штрафовать: названа сумма

Будут штрафовать и сотрудников, и работодателей.

В Италии вводятся штрафы для невакцинированных от коронавируса граждан старше 50 лет. Размер штрафа – 100 евро (3 108 грн).

Об этом сообщает La Repubblica.

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Уточняется, что новое правило вступает в силу с 1 февраля 2022 года. Также с 15 февраля будут штрафовать и непривитых сотрудников частных и государственных компаний, а также фрилансеров. Чтобы выйти на работу, итальянцы должны будут показать "зеленый паспорт" с отметкой о бустерной дозе вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Ответственными за проверку сотрудников этого документа являются работодатели, которым грозит от 400 до 1000 евро штрафа, если у подчиненного не будет "зеленого паспорта". Самому сотруднику грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро.

Наказание не распространяется на тех, у кого официально подтверждены противопоказания к вакцинации.

Кроме того, с 20 января для посещения парикмахерской и косметолога нужно будет показать тоже "зеленый паспорт", но без отметки о бустерной дозе", с 10 января это правило распространится на проезд в общественном транспорте, с 1 февраля – на госучреждения, магазины и банки .

Напомним, в Италии 5 января была введена обязательная вакцинация против COVID-19 для людей от 50 лет.

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