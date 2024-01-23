Озброєні білоруси зайшли на територію Литви: що відомо

У понеділок, 22 січня, сталася пригода на литовсько-білоруському кордоні — троє озброєних білоруських прикордонників перетнули межу та пройшли вглиб литовської території.

Служба охорони державного кордону Литви (СОДКЛ) повідомила, що у понеділок, 22 січня, в Ігналінському районі країни троє озброєних білоруських прикордонників зайшли на територію Литви на відстань до 2,5 метра.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

За даними СОДКЛ, озброєні порушники підійшли до фізичного бар'єра вже на литовській стороні, але повернули назад. За цим спостерігали литовські прикордонники, які були готові відреагувати.

Порушення зафіксували співробітниками системи прикордонного контролю прикордонної застави Пушкос Вільнюського прикордонного загону.

"Після заходу на литовську сторону білоруси почали ходити між встановленим фізичним бар'єром, який перешкоджає подальшому доступу вглиб Литви, та лінією кордону. До цього місця негайно були викликані сили прикордонників застави Пушкос, але оскільки інцидент не отримав розвитку, не було потреби в їхньому втручанні", - стверджують у СОДКЛ.

За словами литовських прикордонників, наразі триває збір матеріалу та вирішується питання щодо початку досудового розслідування з приводу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, якщо Україна не зупинить Росію, вона піде далі. Тож у Литві серйозно сприймають загрозу нападу Росії на країни Балтії.

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