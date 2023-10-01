Пекельна вечірка: в Іспанії 13 людей загинуло в пожежі у нічному клубі

Щонайменше 13 людей загинули в результаті пожежі, яка охопила три нічні клуби в місті Мурсія на південному сході Іспанії. Рятувальники продовжують пошуки інших постраждалих.

Про це повідомляє France24.

Пожежа спалахнула в неділю, 1 жовтня, близько 6 ранку за місцевим часом (о 7 ранку за Києвом) в нічному клубі Fonda, а потім поширилася на два сусідні розважальні заклади.

Вогонь приборкували дві години. На місце події прибули понад 40 пожежників і 12 машин швидкої допомоги.

Усі загиблі були знайдені в нічному клубі Fonda, який зазнав найбільшої шкоди від пожежі, включаючи обвал його даху.

Четверо людей були госпіталізовані через вдихання диму, а рятувальні групи все ще шукають зниклих безвісти, яких наразі вісім.

Що відбувалося в нічному клубі

Речник національної поліції Дієго Сераль повідомив, що в суботу ввечері в клубі проходила вечірка з нагоди дня народження.

З’ясуванням причин пожежі займаються експерти-криміналісти.

На відеозаписах, оприлюднених міською пожежною бригадою, видно, як пожежники, тримаючи довгий шланг, наближаються до вогню всередині закладу, проходячи повз барні столики, на яких все ще стоять напої.

Оголошено траур

Мерія міста заявила, що "глибоко шкодує" про аварію, та висловила співчуття постраждалим.

Міський голова оголосив триденну жалобу та створив пункт прийому родичів загиблих.

Ця пожежа є найбільшою за кількістю жертв в Іспанії в закладі відпочинку після трагедії 1990 року в нічному клубі Flying у Сарагосі, де загинули 43 людини.

Нагадаємо, раніше на весіллі в Іраку спалахнула пожежа, яка охопила весь зал для святкувань. Внаслідок цього загинули понад 100 людей, серед яких і наречені.

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