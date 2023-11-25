"Підтримують ЗСУ": у російських шовіністів сталась істерика через позицію гурту "Бі-2"

У Росії розгорівся скандал через те, що лідер гурту "Бі-2" Льова зізнався в тому, що підтримує Збройні сили України і допомагає фінансово.

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За словами музиканта, інші учасник гурту підтримують його, інформує УНІАН.

Ця заява Льови викликала справжню істерику у російських шовіністично налаштованих прихильників війни.

Так звані "громадські діячі" звернулись до російської прокуратури, Міністерства культури та СК РФ з вимогою визнати учасників гурту "спонсорами тероризму", "зрадниками", а також заборонити їм вʼїзд на територію Росії.

Відома російська шовіністка Яна Поплавська закликала Роскомнадзор "заблокувати" пісні та відео групи.

"Досі на російському сервісі можна послухати і віддати свої гроші за музику Бі-2, а на російському відеохостингу можна дивитися кліпи і навіть донатити групі", - обурюється путіністка.

"І є Роскомнадзор, який зайнятий всім, чим завгодно, але не блокуванням іноагентів. І є Держдума, яка закриває очі на повернення тих, хто підтримує Україну. І мільйони росіян, які дивуються, дивлячись на все, що відбувається", - додала Поплавська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "експерт" у прямому ефірі зізнався, що Росії нічого запропонувати Україні, окрім злиднів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Держдепі заявили, що російська пропаганда лише посилює впевненість допомагати українцям.

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