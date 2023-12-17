Північна Корея випустила балістичну ракету: що відомо

Раніше повідомлялося, що три країни запускають механізм обміну даними про ракетні пуски КНДР у реальному часі.

Північна Корея випустила одну балістичну ракету малої дальності в бік Східного моря 17 грудня до 12-ї річниці смерті лідера Кім Чен Іра.

Про це йдеться у повідомленні південнокорейської армії, пише Yonhap News Agency.

"Це може бути міжконтинентальна балістична ракета (МБР), оскільки перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо заявив кількома днями раніше, що КНДР має намір запустити МБР протягом грудня", – припускає джерело.

Водночас в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) заявили, що Північна Корея випустила ракету малої дальності, що пролетіла близько 570 кілометрів, перш ніж впасти в Східне море.

"Наші військові перебувають у стані повної готовності", – йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.

Додамо, що Сполучені Штати, Південна Корея та Японія домовилися запустити систему обміну в реальному часі даними про ракетні пуски КНДР, що дозволить своєчасно виявляти й оцінювати загрози від запущених Пхеньяном балістичних ракет.

Раніше міністри цих держав засудили розвиток Пхеньяном своєї ракетної і ядерної програм та наголосили на продовженні спільної співпраці заради спільної мети повної денуклеаризації Північної Кореї відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН.

JCS назвала останній запуск "явним" порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Запуск також відбувся через кілька днів після того, як Сеул і Вашингтон провели другу сесію Консультативної групи з ядерних питань (NCG) і погодилися завершити створення керівних принципів щодо планування та функціонування спільної ядерної стратегії до середини наступного року.

"Будь-яка спроба ворожих сил використати збройні сили проти КНДР зіткнеться з превентивною та смертоносною протидією", – йдеться в англомовній заяві, опублікованій офіційним Центральним інформаційним агентством Північної Кореї.

У виданні нагадують, що запуск ракети відбувся на тлі загострення напруженості після того, як Пхеньян скасував міжкорейську військову угоду 2018 року, спрямовану на зниження напруженості та запобігання випадковим зіткненням уздовж кордону. А ще він збігся з 12-ю річницею смерті колишнього лідера КНДР Кім Чен Іра, батька нинішнього лідера Кім Чен Ина.

Сеул частково призупинив угоду на знак протесту проти успішного запуску КНДР свого першого військового супутника-розвідника 21 листопада.

Також Сполучені Штати попередили Північну Корею, що спроба застосування ядерної зброї проти США або їхніх союзників призведе до кінця режиму диктатора Кім Чен Ина.

Тим часом Південна Корея відмовилась виконувати частину військової угоди з КНДР через порушення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.