"Північний потік-1" запрацює вчасно, але є нюанс

Постачання російського газу через газопровід "Північний потік-1" відновляться вчасно в четвер, 21 липня, після завершення планового технічного обслуговування.

За словами співрозмовників Reuters, трубопровід, на частку якого припадає понад третину експорту російського природного газу до Євросоюзу, відновить роботу вчасно, але з пропускною спроможністю менш як 160 мільйонів кубічних метрів на добу.

Як йдеться у матеріалі ТСН.ua "П’ять сценаріїв війни: від загальної мобілізації в РФ, до "заморозки" та виходу на позиції 24 лютого", до шантажу холодом Путін почав готуватися ще минулої осені. Вже тоді "Газпром" почав "сушити" Європу. Його газові сховища в ЄС були заповнені лише на 8-10%.

Паніка в Німеччині

Берлін вважає, що Путін може взагалі перекрити газовий вентиль. Тобто, не відкрити його 21 липня, коли "Північний потік-1" має знову запрацювати.

Ще до ремонту "Газпром" знизив прокачку газу "Північним потоком-1" через начебто технічні проблеми з турбіною, яка на ремонті в Канаді, і компанія Siemens її не віддає, бо санкції забороняють. Через тиск Берліна, Оттава погодилася передати Німеччині, а насправді Росії, цю газову турбіну, зробивши таким чином виключення із санкцій, що є дуже поганим прецедентом. Проте Росію це не спинило.

"Газпром" також не забронював додаткових потужностей транзиту через українську ГТС на час ремонту "Північного потоку-1". І, як стало відомо Reuters, "Газпром" у своєму листі до європейських споживачів від 14 липня повідомив, що не може "гарантувати подальше постачання газу через надзвичайні обставини". Uniper, найбільший німецький імпортер російського газу, та RWE, найбільший німецький виробник електроенергії, що також купує російський газ, підтвердили, що вже отримали такі листи.

Нагадаємо, від серпня ЄС хоче скоротити споживання російського газу на 15%.

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