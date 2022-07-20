Курс валют на 20 липня: скільки коштують долар і євро

У середу гривня до долара і євро зміцнилася.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 20 липня зміцнився на 23 копійок – до 37,15 грн/дол. До євро гривня гривня зміцнилася на 5 копійок – до 37,60 грн/євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,50 грн за дол., євро – 36,70 грн за євро.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. від 24 лютого 2022 року.

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Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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