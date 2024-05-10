Політолог вказав на знакові залаштункові деталі "інавгурації" Путіна

Російській диктатор Путін впʼяте призначив себе "президентом" РФ після складання присяги під час помпезної "інавгурації" у Кремлі.

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Під час "інавгурації" трапилось багато цікавих та навіть знакових моментів, зазначив боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, інформує 24 канал.

Він звернув увагу на відмінності між попередніми "інавгураціями" диктатора. Також Березовець розповів, яку долю очікує Росію після путінського правління.

Навіть погода під час інавгурації Путіна була суворою. Перед початком дійства вона різко змінилась – в Москві були заморозки і падав сніг.

"Крім того, під час інавгурації було багато залаштункових деталей", – зауважив Березовець.

Відбувся салют з 30 гармат, з яких чомусь стріляли по деревах. Це мало, на його думку, символізувати 2030 рік, до якого Путін збирається щонайменше залишатися на своїй посаді.

"В мене виникла інша аналогія – з 30 срібняками, за які Юда Іскаріот "продав" свого вчителя Іісуса Христа", – підкреслив він.

Диктатор завжди дотримується одного й того ж ритуалу, перед тим, як сісти до автівки і поїхати в кремлівський зал, де за словами політолога, його чекають такі ж самі підстаркуваті персонажі, він завжди сидить в кабінеті і удає, що читає та підписує якісь документи.

"Минулого разу він сидів без піджака, а цього разу – в піджаку. Минулого разу він йшов по коридору до кремлівського залу не зупиняючись, а цього разу – очевидно це вже маразм – він зупинявся та роздивлявся картини на стінах", - заявив Березовець.

Крім того, політолог звернув увагу, що у Кремлі Путіна також очікував актор Стівена Сігал, у фільмографії якого є стрічки, які відображають певні етапи біографії Путіна.

"Фільм "Над законом" – Путін нехтував законом з перших місяців перебування при владі. Картина "Відзначений смертю" – Путін завжди вважав, що смерть ходить за ним по п'ятах, тому він поведений на своїй безпеці. Далі фільми "В осаді" та "В осаді-2" – це про Росію, яка перебуває в осаді. Нарешті – "Патріот" – тут все зрозуміло", - заявив Березовець.

Путін вважається ледь не особистим другом Стівена Сігала, якого він приймав у своїх резиденціях, однак невідомо, чи він проводив таку аналогію з фільмографією актора і власною біографією.

Також патріарх Кіріл провів молебень і проголосив промову, в якій помилився і побажав Путіну "правити до закінчення віку", а потім виправився і сказав" "скільки будете існувати ви, стільки буде існувати Росія".

Цікава обмовка, тому що, як зазначив політолог, в російській мові "до закінчення віку" означає не до кінця XXI століття, а "вік" в сенсі тривалості життя. По суті він побажав Путіну "залишатися президентом до смерті".

Це дуже небезпечне побажання, тому що тезу "поки існує Путін, існуватиме Росія" поширює оточення очільника Кремля, має йому лестити. Однак вона несе негативну конотацію. Це означає, що коли Путіна не стане фізично, тоді закінчиться етап існування нинішньої Росії. Після цього може початися щось нове.

"В історії є багато прикладів, коли зі смертю правителя в державі починалися відцентрові процеси, зокрема, громадянська війна, династична боротьба і навіть у період російсько-польської війни з'явився Лжедмитрій, який видавав себе за сина Івана Грозного. Можливо також з'явиться Лжевладімір, адже російська історія циклічна", – припустив Тарас Березовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на масований ракетний удар нациста Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що у Путіна влаштували істерику через послів, які бойкотували "інавгурацію".

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