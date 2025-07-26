Поліція затримала невловимого наркобарона: його видала одна деталь

Поліція затримала зловмисника / © Associated Press

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Поліція Великої Британії затримала невловимого наркобарона завдяки жартівливому татуюванню на його нозі.

Про це повідомляє Daily Star.

Королівський суд Ньюксла засудив 46-річного Діна Метьюза до 13 років ув’язнення за торгівлю кокаїном. Тривалий час злочинця не могли ідентифікувати, оскільки він використовував для спілкування з спільниками месенджер EncroChat — відомий шифруванням повідомлень.

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У результаті слідчим вдалося отримати доступ до облікового запису Метьюза. Серед його повідомлень спільникам вони виявили фото ноги наркобарона з характерним татуюванням слова Ouch! («Ой!»)

За знімком Метьюза вдалося впізнати, а потім затримати його.

Суд ухвалив, що британець є винним у продажу як мінімум 22 кілограмів кокаїну на суму близько мільйона фунтів стерлінгів. Захист Метьюза будувався на тому, що він нібито ніколи не використовував пристрої із встановленим на них EncroChat, проте завдяки знімку з татуюванням ці заяви вдалося спростувати.

Нагадаємо, в Іспанії затримано наркобарона. Він був засуджений у Бельгії за 13 злочинів, пов’язаних з торгівлею наркотиками, приналежністю до злочинної організації та підробленням документів.

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