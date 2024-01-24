Польські фермери починають масштабні протести з вимогами щодо імпорту з України (мапа)

У Польщі від середи, 24 січня, починається великий загальнонаціональний протест фермерів з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.

Про це повідомляє видання RMF 24.

Акції протесту з тракторами та іншою технікою на дорогах заплановані у понад 150 місцях по всій території Польщі. Передбачається, що протести проходитимуть у формі не блокади, а повільного руху колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

Фермери вимагатимуть зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейські стандарти".

Мапа проведення протестів фермерів у Польщі

Польські аграрії наполягають, що опинились у неконкурентному становищі через те, що вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються.

Також вони хочуть закликати готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори.

Ще одна вимога протестувальників – переглянути спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Зокрема, вони невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським "зеленим" курсом, і хочуть змін та більшої "гнучкості" у національній стратегії на весь період до 2027 року.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль 21 січня зустрівся із своїм польським колегою Дональдом Туском. Вони торкнулися багатьох питань двосторонньої співпраці, а саме вільного руху товарів через кордон, розбудови прикордонної інфраструктури та співпраці у сфері енергетики.

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