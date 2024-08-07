Поляка, який вдарив премʼєрку Данії, засудили: яке покарання він отримав

У Данії засудили чоловіка з Польщі, який напав на премʼєр-міністерку Данії Метте Фредеріксен у центрі Копенгагена.

Данський суд засудив чоловіка, який у червні вдарив премʼєр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Він отримав чотири місяці увʼязнення і депортацію.

Про це повідомляє данське видання DR.

Суд над громадянином Польщі тривав два дні. Його засудили за насильство над службовцем. Також його визнали винним у низці інших справ, не повʼязаних із премʼєркою, зокрема в розтраті та шахрайстві з іпотечними кредитами.

Чоловіка засудили до чотирьох місяців увʼязнення і депортації. Він не матиме права вʼїжджати до Данії ще шість років. Підсудний вирок не оскаржує.

Зазначимо, що інцидент з премʼєркою стався 7 червня. Чоловік вдарив Фредеріксен кулаком у праве плече на площі Культорвет у данській столиці Копенгагені. За даними поліції, нападник був пʼяний і під наркотиками. Після удару Фредеріксен отримала незначну травму шиї та скаржилася на головний біль.

Чоловік живе в Данії з 2019 року. На допиті він сказав, що не виступав проти політики Фредеріксен і вважає її "справді хорошим премʼєр-міністром". Він нібито приємно здивувався, побачивши її на вулиці. Поліція вважає, що напад стався через заяви Фредеріксен під час публічних дебатів, що є обтяжливою обставиною.

Після інциденту, який стався під час виборів до Європарламенту, Метте Фредеріксен скасувала кілька заходів.

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