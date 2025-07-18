Потужний землетрус у США спровокував цунамі: може бути ще гірше

Землетрус / © Associated Press

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Потужний землетрус, що стався 16 липня у США на Алясці, спричинив локальні руйнування та сейсмічну активність по всьому світу. Вчені попередили про ще більшу небезпеку.

Про це пише Daily Mail.

Поштовхи силою 7,3 бала були зафіксовані о 12:38 за місцевим часом, а одразу після цього було оголошено попередження про цунамі для частини узбережжя.

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Епіцентр був поблизу Алеутської зони субдукції на півдні Аляски, але енергія, що вивільнилася під час землетрусу, швидко вийшла за межі регіону. Вчені попереджають: справжня небезпека лише починається.

Сейсмічні хвилі поширилися на тисячі кілометрів, активувавши датчики не лише по всій Північній Америці, а й у Європі, Азії та навіть Африці. Хоча більшість людей цього не відчули, чутлива апаратура зафіксувала кожен поштовх у режимі реального часу.

Завдяки глобальній системі моніторингу та сучасним комп’ютерним технологіям науковці створили точну анімацію руху хвиль від епіцентру, яка нагадує хвилі на воді від кинутого каменя. На мапі жовта зірочка позначала місце початку, а червоні й сині точки — сейсмічні станції, які загорялися одна за одною, коли хвиля проходила повз.

Точка початку землетрусу та сейсмічні станції, які загорілися, коли хвиля проходила повз / © Daily Mail

Усього за одну хвилину енергія дійшла до сейсмостанцій по всьому світу.

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Великі землетруси можуть змінювати розподіл напруги в земній корі. Це іноді призводить до появи нових поштовхів або навіть землетрусів у зовсім інших регіонах — особливо, якщо ті вже перебувають у критичному стані.

У деяких випадках перенесена напруга активує інші, раніше «сплячі» розломи. Таке вже траплялося. Наприклад, 1992 року після землетрусу в Каліфорнії магнітудою 7,3 через кілька годин активність підвищилась аж у Єллоустоунському парку та в Неваді, за понад 1000 км від епіцентру.

Подібна ситуація була 2010 року, коли землетрус у Чилі магнітудою 8,8 вплинув на сейсмічну ситуацію в Мексиці та Південній Каліфорнії.

Завдяки симуляціям учені змогли візуалізувати, як поширювались хвилі: від початкового впливу на західне узбережжя Північної Америки (1,97-15,74 секунди), до подальшого просування вглиб континенту (17,71-37,39 секунди) і нарешті — до досягнення східного узбережжя, Європи та Азії (39,36–64,94 секунди).

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Сейсмічна хвиля поширювалася, активуючи датчики по всій Європі та Азії / © Daily Mail

Але на цьому дивні явища не закінчились. У момент землетрусу було також зафіксовано потужний магнітний імпульс. Земне магнітне поле різко змінилося — саме в секунду початку розлому.

Менше ніж за кілька годин після цього виникла геомагнітна буря класу G1, яка порушила нормальну роботу магнітного поля Землі. Це сталося без типових провісників, як-от потужного сонячного вітру, що викликало нові запитання серед дослідників.

Чи міг сам землетрус спровокувати магнітну бурю? Цей зв’язок досі недостатньо вивчений, але химерне співпадіння вказує на те, що в надрах Землі може бути ще багато нерозгаданого.

До слова, на початку липня Японію сколихнули землетруси магнітудою 5,5. Влада евакуювала деяких жителів з віддалених островів поблизу епіцентру землетрусу біля краю острова Кюсю. Цей достатньо сильний землетрус став одним із понад 1000 поштовхів на островах префектури Кагосіма за два тижні до цього.

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