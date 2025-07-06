Японію сколихнули нові землетруси: чи можлива масштабна катастрофа

Японія / © Reuters

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Уряд Японії в суботу попередив про можливі нові сильні землетруси у водах на південний захід від її головних островів. При цьому людей закликають не вірити необґрунтованим прогнозам з коміксів про велику катастрофу.

Про це пише Reuters.

Банер з написом «Вірити в це чи ні — вирішувати вам», розміщений поруч із коміксом під назвою «Майбутнє, яке я бачив», автором якого є художник манги Рьо Тацукі, на полиці книгарні Village Vanguard у Токіо

Що відомо про нові землетруси в Японії

У п'ятницю влада евакуювала деяких жителів з віддалених островів поблизу епіцентру землетрусу магнітудою 5,5 балів біля краю найпівденнішого головного острова Кюсю.

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Достатньо сильний землетрус у четвер був одним із понад 1000 поштовхів на островах префектури Кагосіма за останні два тижні, які підживили передбачення з коміксів про те, що цього місяця країну спіткає велика катастрофа.

«З нашими сучасними науковими знаннями важко передбачити точний час, місце чи масштаб землетрусу», — сказав Аятака Ебіта, директор відділу моніторингу землетрусів і цунамі Японського метеорологічного агентства.

Мешканців та гостей країни закликають базувати своє розуміння лише на наукових доказах.

Інтерпретування коміксів як передбачення катастрофічної події спонукало деяких мандрівників уникати Японії. Згідно з останніми даними, кількість відвідувачів з Гонконгу, де широко поширювалися чутки, у травні зменшилася на 11% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

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Цього року Японія мала рекордну кількість відвідувачів, а квітень встановив рекордний місячний максимум у 3,9 мільйона мандрівників.

Зауважимо, що землетруси є поширеним явищем у Японії, одному з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. На неї припадає приблизно п'ята частина землетрусів у світі магнітудою 6 балів або більше.

Раніше йшлося про те, що на півдні Японії триває інтенсивна сейсмічна активність — від 21 червня в районі архіпелагу Токара сталося понад 900 землетрусів.

Як зазначив Ебіта, активність під морським дном залишається високою, і мешканцям радять бути напоготові до евакуації. Лише за 10 днів — до 1 липня — на островах зафіксували понад 740 підземних поштовхів, з яких деякі сягали 1 і вище за японською шкалою інтенсивності.

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