Поїздка Путіна до КНДР віддає відчаєм, а не силою – The Time

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї нагадує крок відчаю, а не налагодження зв’язків.

Про це пише видання Time.

"24 роки по тому Путін повертається до країни-вигнанця, коли сам він опинився втягнутим у найбільш кривавий воєнний конфлікт у Європі від часів Другої світової війни. Попри те, що Росія і Північна Корея офіційно заперечують існування угоди про постачання зброї - її наслідки руйнують українській міста та вбивають українських солдатів на фронті. Угода значно покращила економічне становище КНДР, адже в обмін на ракети та снаряди вона отримує з РФ пальне, продовольство і військові технології", - пишуть журналісти.

Путін вважає, що будь-які проблеми, які створює для Заходу і його союзників російсько-корейський ренесанс, є позитивом.

Проте візит Путіна до Пхеньяна несе певні ризики і для РФ, яке загрожує погіршенням відносин з головним політичним та економічним партнером Москви – Китаєм, пише видання.

"Путін хотів заскочити до Пхеньяна ще торік, коли перебував з візитом в Пекіні, але китайці наполегливо йому пояснили, що цього робити не варто. Доки Кім і Путін приміряють на себе амплуа карикатурних лиходіїв з кіносеріалу про Джеймса Бонда, китайський лідер Сі Цзіньпін сподівається укріпити свою державу в ролі легітимної глобальної сили. Найменше, що зараз потрібно Сі, це стати третім учасником у "трикутнику осі зла" Індо-Тихоокеанського регіону", пише видання.

"Китайці, ймовірно, втомлені або збентежені тим, що Північна Корея та Росія стають занадто близькими", - говорить експерт зі Східної Азії з Тройського університету в Сеулі Деніел Пінкстон.

Він додає, що оголошене "всеохоплююче стратегічне партнерство" між Кремлем і КНДР не тільки дратує Пекін, але й саме по собі не має міцного підгрунтя, окрім ситуативної вигоди для обох сторін.

"Диктатори завжди можуть порушити свої зобов’язання, тому вони не є надійними партнерами. Росія і КНДР є ображеними ревізіоністськими державами, але вони не мають спільних цінностей, окрім прагнення скасувати статус-кво", - вважає аналітик.

Нагадаємо, президент КНДР Кім Чен Ин помпезно і театрально влаштував зустріч в Північній Кореї російському президенту Володимиру Путіну. Західні ЗМІ охрестили це "божевільним пропагандистським шоу". Про це пише німецьке видання BILD.

Фото: Associated Press

Так, Кім особисто зустрів Путіна в аеропорту Пхеньяна та супроводив до автомобіля. Там літне поле застелили червоним килимом та виставили на нього клумби з квітами. На площі в центрі міста вивісили портрети обох диктаторів поряд.

За словами Кіма, відносини між КНДР та Росією наразі кращі, ніж за часів СРСР.

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