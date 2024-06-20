Рекордний блекаут: 18 млн людей лишились без світла

За декілька годин електроенергія почала повертатися до деяких частин столиці.
В Еквадорі стався масштбаний блекаут. Через несправність лінії електропередач 18 мільйонів людей залишилася без світла.
Про це повідомив міністр енергетики Роберто на сторінці X.
"Негайний звіт, який ми отримали від CENACE (Національний центр енергетичного контролю - ред.) повідомив, що в лінії електропередач стався збій, який спричинив каскадне відключення, тому в масштабах країни відсутня подача електроенергії"", - розповів Луке.
Він додав, що влада зосередила всі зусилля "на якнайшвидшому вирішенні проблеми".
Видання Daily Express зазначає, що за кілька годин електроенергія почала повертатися до деяких частин столиці Кіто.
"Країна Південної Америки протягом кількох років бореться з енергетичною кризою через низку факторів, включаючи, але не обмежуючись, погану інфраструктуру, відсутність технічного обслуговування та залежність від імпортної енергії. Більшість енергії країна отримує з сусідньої Колумбії, країни, яка так само намагається виробити достатньо енергії для власного внутрішнього споживання", - йдеться у статті.
Нагадаємо, Росія у ніч проти 20 червня атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. За даними компанії, є серйозні пошкодження об'єкта.
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