Проти Заходу формується небезпечний ядерний блок: тривожна стаття The Times

Візит президента РФ Володимира Путіна до Північної Кореї викликає тривогу, адже свідчить про формування ядерного блоку, відверто ворожого до НАТО і глобального Заходу.

Про це пише The Times.

Видання зазначає, що постачання Росії боєприпасів з КНДР для війни в Україні – це лише верхівка айсберга. Більшу проблему становить те, що Пхеньян отримує в обмін на допомогу від Москви.

"Дуже малоймовірно, що Кім Чен Ин привітав би Путіна так щедро лише за обіцянку їжі та палива. Кім Чен Ин хоче передові системи зв’язку, технологію ядерних підводних човнів, військову супутникову техніку та передову технологію міжконтинентальних балістичних ракет", — зауважує аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Віктор Ча.

Автори статті пишуть, що "особливий жах" викликає допомога Пхеньяну в удосконаленні балістичних ракет для підводних човнів. На думку експертів це надає Кім Чен Ину потенційну можливість раптово завдати першого удару, зокрема і ядерними боєголовками. До того ж саме наявність підводної балістики дозволить КНДР відповісти потужним ударом в разі знищення її наземних сил.

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Попри міркування аналітиків щодо роздратування, яке викликає у Пекіні альянс Москви та Пхеньяна, видання нагадує, що Китай має вагомі важелі впливу на Північну Корею, але не використовує їх. Саме Китай є головним торговельним партнером Північної Кореї та у будь-який момент може заблокувати постачання життєво важливого продовольства та палива. Якщо цього досі не відбувається, логічно припустити, що у Пекіна немає підстав для покарання КНДР.

"Розмови Путіна та Кіма про те, щоб кинути виклик американській гегемонії, узгоджуються з посланням, яке надходить із Пекіна — що американське століття закінчилося, і на його місце приходить нова сила. Повідомлення сформульовано тонко. Сі має надто багато витонченості, аби не заявляти прямо про існування нового надпотужного блоку на чолі з ним і за підтримки Росії, Північної Кореї та Ірану. Але йому і не треба – цього тижня в Пхеньяні Кім і Путін зробили це за нього", – зазначає The Times.

Нагадаємо, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про “стратегічне партнерство”. Зрозуміло, що Росії потрібна зброя. КНДР теж захоче від Путіна “подарунки” у вигляді ядерних та ракетних технологій.

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