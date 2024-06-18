Співпраця Росії і КНДР: чи може Захід це зупинити

Північна Корея продовжує нарощувати військову співпрацю з Росією. Про це свідчить візит Путіна до Пхеньяну, який відбудеться 18 та 19 червня.

США висловили занепокоєння поглибленням відносин Росії та КНДР. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, у який спосіб Сполучені Штати могли б запобігти зближенню Путіна та Кім Чен Ин.

Про це він сказав у коментарі 24 Каналу.

За його словами, Вашингтону складно запобігти співпраці Пхеньяну та Москви, яка все більше поглиблюється. Свого часу США не вдалося попередити появу ядерної зброї в КНДР.

"А ми хочемо, щоб вони запобігли цьому зближенню. Насправді у США інструментів не багато. Санкції, тиск – не спрацювали і не спрацюють. Провести військову операцію, принаймні зараз, неможливо", – пояснив він.

Один можливих виходів з ситуації, на думку Мусієнко, — спробувати дійти порозуміння з Китаєм, щоб він натиснув на Північну Корею. Можна знайти шляхи порозуміння і з КНДР. Зокрема у питаннях щодо зняття санкцій з Пхеньяну.

"В цьому питанні Заходу потрібно проявити гнучкість. Західні країни і навіть Україна можуть виходити з пропозиціями, не обов'язково публічними, щодо не продовження запровадження санкцій проти Північної Кореї і скасування вже тих, що існують", – зауважив він.

В обмін на це Пхеньян не буде постачати снаряди Росії. Тому що однією із мотивацій і аргументації Кім Че Ина є те, що його країна перебуває у поганому економічному стані, вона не має можливості продавати власну продукцію, втрачає міжнародні ринки.

"Єдиний її рятівний шлях – продавати зброю Росії, отримуючи за це як гроші, так і продовольство, сільськогосподарську продукцію, технології, зокрема для супутників. Для того, щоб витіснити Росію з КНДР, потрібно запропонувати корейцям вигідніші умови", – вважає Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран та КНДР відкрито постачають зброю окупаційним військам Росії.

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