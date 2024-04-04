Прем'єр Румунії заявив, що підтримує об'єднання з Молдовою

Румунський прем'єр вважає, що у Республіці Молдова "живуть румуни і тільки румуни".

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що підтримує ідею об'єднання Румунії з Республікою Молдова (у складі Румунії є свій регіон Молдова, який для уникнення плутанини в Україні називають Західною Молдовою).

Про це повідомляє Romania TV.

"Я підтримую союз Республіки Молдова з Румунією, мені ніхто не може цього заборонити: це моє право! Я, як і раніше, вірю в союз Республіки Молдова та Румунії. Що це буде зроблено в рамках ЄС, або що ми знайдемо інший шлях... Однозначно!" – заявив румунський прем'єр.

Політик вважає, що Молдова "є стійкою завдяки допомозі Румунії".

"Румуни живуть в Республіці Молдова, такі як і я. Історія вчинила несправедливо… Я не можу змінити минуле, а сьогодення є наслідком минулого. Що я можу зробити разом з вами, так це побудувати майбутнє", – сказав Чолаку.

Він додав, що в питанні потенційного об’єднання ініціативу має проявити Молдова.

"Хочу нагадати, що в Республіці Молдова живуть румуни, тільки румуни. Я вважаю, що наш обов’язок як румунів – продовжувати підтримувати наших румунів з Республіки Молдова", – також заявив прем’єр-міністр.

Для довідки

Зауважимо, що питання об'єднання Молдови та Румунії знову піднялося після румунської революції 1989 року та здобуття Молдовою незалежності в 1991-му і періодично випливає в інформаційному полі.

Одразу пояснимо, що робити аналогії у відносинах між Молдовою і Румунією, та Україною і РФ зовсім некоректно. У Молдові праві партії і націоналісти виступають за зближення з Румунією, і підтримують перейменування молдовської мови на румунську. Тоді як критики Бухареста і прихильники назви "молдовська мова" – це переважно проросійські політичні сили.

Навесні 2023 року в Молдові ухвалили закон, який передбачає заміну в усіх законах та Конституції словосполучення "молдовська мова" на "румунська мова". Під час голосування молдовські депутати навіть побилися.

Український уряд також відмовився від терміну "молдовська мова". Відтепер державною мовою Молдови визнано румунську.

Молдова vs Румунія: історична довідка

Молдова займає майже весь історичний регіон Бесарабія (південна частина Бесарабії – у складі Одещині, невелика північна смуга – Чернівецької області).

Цей регіон увійшов до складу Румунського королівства 1918 року. 1940 року СРСР анексував Бесарабію і Північну Буковину, а також невеликий округ Герца (частина старої Румунії, що ніколи не була у складі Буковини чи Бесарабії, зараз – приблизно територія колишнього Герцаївського району Чернівецької області).

Румунські націоналісти, які підтримують ідею România Mare (Великої Румунії), вважають, що до складу їхньої держави має належати не лише Республіка Молдова, але й Чернівецька та південна частина Одеської областей.

Нещодавно Румунська Православна Церква заявила про створення своєї структури в Україні для румунів і молдаван. До цього часу близько сотні румуномовних православних парафій перебували у складі УПЦ МП на території насамперед Чернівецької, а також Закарпатської та Одеської областей. Релігійні експерти вбачають у цьому загрозу у ще більшій ізоляції румунської нацменшини і навіть сепаратизму.