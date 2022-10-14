Путін хоче "перемир’я", аби підготуватися до нового наступу навесні — ЗМІ

Путін не хоче домовлятися про паузу із Зеленським. За його задумом, це мають зробити військові на полі бою.

Росія останнім часом дедалі активніше просуває тему переговорів з Україною навіть попри те, що Київ неодноразово відкидав ідею діалогу з Путіним. Однак сам російський диктатор не збирається завершувати війну, а так зване "перемир’я" йому потрібне лише для того, аби зібратися з силами для нового наступу навесні 2023 року.

Про це пише російське опозиційне видання "Meduza".

За інформацією анонімних джерел видання, Путін справді думає про можливе поновлення переговорів, які припинилися ще навесні 2022-го. Водночас російський президент хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями Донбасу, і "взагалі не хоче обговорювати Крим".

Близькі до Кремля та уряду РФ джерела розповідають, що російська влада розробила новий "тактичний варіант". Він передбачає не укладання повноцінного мирного договору, а запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Домовитися про це, за задумом Кремля, могли б російські та українські військові без залучення президентів обох держав.

Заради цього договору російська влада нібито навіть готова відвести війська щонайменше із частини захопленої Херсонської області. Заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов уже заявив, що місцевим "варто виїхати до інших регіонів Росії на безпечну відстань від бойових дій, аби не ускладнювати маневровість військових". А російський віцепрем'єр із будівництва Марат Хуснуллін оголосив, що уряд допомагатиме виїхати українцям до Росії та навіть надасть їм безкоштовне житло.

"Зараз утримати Херсон дуже складно, а вихід військ з області можна зробити жестом доброї волі та кроком назустріч Україні", — кажуть анонімні представники Кремля.

Поки ж Кремль намагається "вплинути на західних лідерів" і президента Туреччини Ердогана, щоб ті "переконали" Україну повернутися до переговорів із Росією. Співрозмовники "Медузи" стверджують, що в цих розмовах із лідерами інших країн російські представники наводять "простий аргумент", мовляв, "треба уникнути жертв серед мирного населення". Відбувається це саме на тлі нещодавніх масованих ракетних обстрілів українських міст, які почалися після вибуху на Кримському мості та успішного контрнаступу українських військ.

Водночас у Кремлі зізнаються, що Володимир Путін не збирається відмовлятися від продовження війни, а можливий режим припинення вогню сподівається використати для підготовки до нового наступу. За його задумом, за цей час російській армії вдасться підготувати мобілізованих росіян і хоч якось компенсувати втрати в техніці. За планом Кремля, "новий повномасштабний наступ" може розпочатися приблизно в лютому-березні 2023 року.

Водночас позиція офіційного Києва щодо будь-яких переговорів із Москвою залишається незмінною — Україна буде готова до переговорів із Росією, але не з Путіним, а з тим, хто прийде йому на зміну.

Таку позицію підтвердив і р адник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк: " Що взагалі дає припинення вогню Україні за російським сценарієм? Фіксацію де-факто нової лінії поділу та спішне окопування росіян на тимчасово окупованих територіях? Чи серйозно можна вважати, що ми на це погодимося? Особливо на тлі контрнаступу. Явну оперативну паузу для сильно пошарпаних частин росіян, щоб натренувати хоча б трохи поспішно мобілізованих та відправити нову кількість смертників на поле бою? Нам це навіщо?"

За його словами, "цей сценарій абсолютно точно не на користь Україні, тому подібні пропозиції — публічні чи непублічні — виключені". Подоляк підкреслив, що Україна "вкрай зацікавлена" у військовій поразці Росії.

"Бо тільки це дозволить реально закінчити війну, отримати можливість жорстко покарати військових злочинців юридичним шляхом та побічно сприяти запуску сценарію трансформації політичної системи самої Росії", - наголосив Подоляк.

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