Путін у Петербурзі раптом "пішов у народ": про свідчить така поведінка

Президент РФ Володимир Путін у Петербурзі 27 липня / © Associated Press

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У неділю, 27 липня, у Санкт-Петербурзі, де відбувалося відзначення «Дня ВМФ РФ», російський президент Володимир Путін вийшов зі свого лімузина та в оточенні охорони підійшов до людей на вулиці.

Як відзначає російське опозиційне видання «Агентство.Новости», такі «походи в народ» кремлівський диктатор здійснює переважно у кризові моменти його правління.

«У червні 2023 року Путін підходив до мешканців Дербента всього через кілька днів після заколоту Пригожина. Це був перший такий підхід з березня 2020-го», — зауважили журналісти.

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Видання також нагадало, що у березні минулого року Путін вийшов до натовпу у Ставрополі на четвертий день після похорону Олексія Навального, який перетворився в одну з найбільших протестних акцій від початку повномасштабної війни в Україні.

Востаннє Путін «ходив у народ» восени минулого року, коли набирала обертів Курська операція Сил оборони. Тоді він виходив до людей під час поїздки в Тиву у вересні та в Башкортостан у жовтні.

«Цього разу глава держави вийшов до людей після посилення обстрілів дронами міст центральної Росії», — пише російське видання, нагадавши, що саме через проблему з безпекою в Санкт-Петербурзі було скасовано військово-морський парад з нагоди свята, на яке й приїхав Путін.

Нагадаємо, у Росії значно скоротили масштаби святкування Дня Військово-морського флоту, скасувавши паради в Санкт-Петербурзі, Калінінградській області та Владивостоці на тлі постійних атак українських дронів.

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