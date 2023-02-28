Путін заборонив росіянам вживати іноземні слова

Винятки становлять іноземні слова, які не мають загальновживаних аналогів у російській мові.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким в окремих сферах забороняється вживати іноземні слова.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Росіянам заборонили вживати слова та вирази, які "не відповідають нормам літературної російської мови, включаючи нецензурну лайку". Також заборонено використовувати слова іноземного походження, які мають альтернативу в російській мові.

Винятки становлять іноземні слова, які не мають загальновживаних аналогів у російській мові. Перелік іноземних слів, які не мають аналогів, наведуть у спеціальних словниках. Затверджуватиме словники та довідники російський уряд.

Зазначимо, що таке рішення викликало хвилю жартів у Мережі. Адже наприклад слова "демократія", "президент" – іншомовного походження. Навіть слово "Росія" – грецьке (Ρωσία), саме так греки колись називали Русь. Це слово запозичив Петро І для назви своєї держави, яку раніше називали "Московія".

Раніше повідомлялося, що Путін разом із Кабаєвою, яку називають його коханкою, живуть у резиденції на Валдаї і витрачають гроші з "общака" оточення диктатора.

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