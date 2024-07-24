РФ навіть у разі поразки буде ворогом – The Telegraph про постійну загрозу від Кремля

Британський офіцер каже, що як і Гітлер у 1930-х роках, Росія отримала від світу зелене світло для продовження своїх імперіалістичних амбіцій.
Яким би не був результат війни в Україні, Росія все одно буде небезпечною.
Про це йдеться у статті британського полковника у відставці Геміша де Бреттон-Гордона для The Telegraph.
Автор нагадує нещодавню промову нового начальника британського Генштабу генерала Ролі Вокера.
"Урок історії полягає в тому, що росіяни не забувають, і вони повернуться, щоб помститися… Кожного разу, коли ви думаєте, що Росія впала, вони повертаються", – зазначив Вокер.
На думку автора статті, Росія все одно буде ворогом Британії і в майбутньому може бути такою ж небезпечною.
"Ми повинні переозброїтися, і швидко, і що – всупереч тому, на що багато хто сподівався, особливо в Європі – не буде повернення до світу, яким він був до повномасштабного вторгнення Москви", – зазначає Геміш де Бреттон-Гордон.
За його словами, війна докорінно змінила російське суспільство: воно стало чимось більше схожим на фашистську державу, повністю оціпенілу, занурену в пропаганду і переконане, що перебувває у стані війни з усім Заходом.
Британський офіцер каже, що як і Гітлер у 1930-х роках, Росія отримала від світу зелене світло для продовження своїх імперіалістичних амбіцій.
"Нас попереджали в Сирії та Криму, але ми мало зробили, щоб послабити свободу стратегічного просування Путіна. Ті, хто думає, що ми можемо просто повернутися до статус-кво, помиляються: Росія, навіть зазнавши поразки, буде нашим ворогом. Це новий сценарій Холодної війни, але існує реальна небезпека стати гарячим без рішучих дій", – підсумував Геміш де Бреттон-Гордон.
Раніше видання Politico написало, що Британія і Німеччина об'єднують зусилля в обороні через побоювання, що Трамп кине Україну.
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