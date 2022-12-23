РФ посилює угруповання військ у Білорусі: доставлено батарею ЗРК “Тор” (відео)

Партію озброєнь отримано відповідно до міжурядового договору про військово-технічне співробітництво двох країн.

До Білорусі із Російської Федерації доставили партію зенітно-ракетних комплексів “Тор-М2К”.

Про це у п’ятницю, 23 грудня, повідомила пресслужба білоруського Міністерства оборони, опублікувавши відповідне відео.



"Партію озброєнь отримано в рамках міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть у з'єднання і військові частини, куди вони призначені", - цитують у повідомленні помічника міністра оборони генерал-майора Леоніда Касинського.

Він наголосив, що особовий склад уже пройшов підготовку та "успішно освоїв ці комплекси".

Куди відправили ЗРК

За інформацією моніторингової групи “Беларускі Гаюн”, батарею ЗРК "Тор-М2К" доставили на станцію "Локомотивне депо" у Барановичах. Після розвантаження техніка своїм ходом пройшла у розташування 120 зенітної ракетної бригади (в/ч 96577).

Спостерігачі відзначають, що білоруська армія отримала шосту за рахунком батарею, і тепер і неї є два дивізіони ЗРК “Тор-М2К”.

“Ще в грудні 2011 року тодішній заступник міністра оборони РБ із озброєння Іван Дірман заявив, що до 2020 року на озброєнні ЗС РБ має перебувати щонайменше десять батарей ЗРК “Тор-М2К”. Як бачимо, бажане сильно розходиться із дійсністю”, - повідомили в групі “Беларускі Гаюн".

Що це за зброя

Всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс “Тор” призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони: прикриття важливих адміністративних, економічних та військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних та крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків та гелікоптерів.



Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і в повністю автоматичному режимі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре висловився про "загрозу" з боку сусідніх країн. Мовляв, це "про всяк випадок" стало причиною для "раптової перевірки" військ.

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