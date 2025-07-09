Росія посилює базу у Вірменії: кого може зачепити цей крок

Армія Росії. / © Associated Press

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Росія посилила свою військову присутність на базі в Гюмрі, що розташована неподалік кордону з Азербайджаном — ключовим постачальником газу до Європи.

Про це повідомляє британське видання The Mirror з посиланням на дані української воєнної розвідки.

Йдеться про перекидання підрозділів із Південного військового округу РФ до військової частини в Гюмрі, яка є однією з найбільших російських баз у регіоні. За інформацією ГУР, раніше російські та вірменські офіційні особи заперечували переміщення військ, однак українська сторона отримала документи, які підтверджують нарощування контингенту.

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На базі, за оцінками, розміщено до 5000 військовослужбовців, а також сучасні системи протиповітряної оборони та винищувачі. Українська розвідка вважає, що ці дії є частиною стратегії Росії з посилення впливу на Південному Кавказі й можуть нести загрозу стабільності в регіоні.

Контекст: конфлікт із Азербайджаном

Відносини між Азербайджаном і Росією загострилися після інциденту в Єкатеринбурзі, де кількох громадян Азербайджану було затримано, а двоє з них померли під вартою. У відповідь Баку обмежив культурні зв’язки з РФ, заблокував деякі російські медіа та посилив контроль за громадянами Росії.

Азербайджан залишається важливим гравцем для ЄС, адже є одним з ключових постачальників енергоресурсів, зокрема природного газу, на тлі скорочення залежності від російського імпорту.

Попередження від НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times висловив занепокоєння щодо можливого узгодженого сценарію між Китаєм і Росією. За його словами, у разі нападу Китаю на Тайвань, Пекін може закликати Москву до активізації на європейському напрямку, щоб відволікти увагу Заходу. Рютте закликав союзників збільшити витрати на оборону, наголосивши: “Тільки сильне НАТО може стримати цю загрозу”.

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Раніше МЗС Вірменії спростувало інформацію, що з’явилася у ЗМІ, щодо можливого використання території республіки для здійснення військових дій проти сусідніх країн.