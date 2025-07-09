ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
855
Час на прочитання
2 хв

Росія посилює базу у Вірменії: кого може зачепити цей крок

Українська розвідка повідомляє про нарощування російських військ на базі в Гюмрі, поблизу кордону з Азербайджаном.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Армія Росії

Армія Росії. / © Associated Press

Росія посилила свою військову присутність на базі в Гюмрі, що розташована неподалік кордону з Азербайджаном — ключовим постачальником газу до Європи.

Про це повідомляє британське видання The Mirror з посиланням на дані української воєнної розвідки.

Йдеться про перекидання підрозділів із Південного військового округу РФ до військової частини в Гюмрі, яка є однією з найбільших російських баз у регіоні. За інформацією ГУР, раніше російські та вірменські офіційні особи заперечували переміщення військ, однак українська сторона отримала документи, які підтверджують нарощування контингенту.

На базі, за оцінками, розміщено до 5000 військовослужбовців, а також сучасні системи протиповітряної оборони та винищувачі. Українська розвідка вважає, що ці дії є частиною стратегії Росії з посилення впливу на Південному Кавказі й можуть нести загрозу стабільності в регіоні.

Контекст: конфлікт із Азербайджаном

Відносини між Азербайджаном і Росією загострилися після інциденту в Єкатеринбурзі, де кількох громадян Азербайджану було затримано, а двоє з них померли під вартою. У відповідь Баку обмежив культурні зв’язки з РФ, заблокував деякі російські медіа та посилив контроль за громадянами Росії.

Азербайджан залишається важливим гравцем для ЄС, адже є одним з ключових постачальників енергоресурсів, зокрема природного газу, на тлі скорочення залежності від російського імпорту.

Попередження від НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times висловив занепокоєння щодо можливого узгодженого сценарію між Китаєм і Росією. За його словами, у разі нападу Китаю на Тайвань, Пекін може закликати Москву до активізації на європейському напрямку, щоб відволікти увагу Заходу. Рютте закликав союзників збільшити витрати на оборону, наголосивши: “Тільки сильне НАТО може стримати цю загрозу”.

Раніше МЗС Вірменії спростувало інформацію, що з’явилася у ЗМІ, щодо можливого використання території республіки для здійснення військових дій проти сусідніх країн.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie