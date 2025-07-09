ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
1 хв

Капітан іспанського футбольного клубу вдруге в житті переміг рак

Кіріан Родрігес пройшов курс хіміотерапії та поборов серйозну хворобу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кіріан Родрігес

Кіріан Родрігес / © "Лас-Пальмас"

Капітан іспанського футбольного клубу "Лас-Пальмас" Кіріан Родрігес одужав після рецидиву онкологічного захворювання.

29-річний іспанець успішно пройшов передсезонне медичне обстеження, що свідчить про його перемогу над раком. Кіріан готовий повернутися на поле у новому сезоні.

"Сьогодні вранці Кіріан пройшов медиче обстеження напередодні старту нового сезону. З незмінною відданістю та тією енергією, що заряджає всіх навколо, він розпочав шлях повернення", – йдеться у повідомленні пресслужби його команди.

У серпні 2022 року Родрігес повідомив, що у нього виявили лімфому Ходжкіна. Завдяки лікуванню він зумів повернутися на поле вже у квітні 2023 року. Але в лютому 2025-го хвороба повернулася. Гравець був змушений проходити курс хіміотерапії та достроково завершив сезон-2024/25.

Кіріан є вихованцем "Лас-Пальмаса" і всю свою дорослу кар'єру проводить саме в цій команді. Минулого сезону Родрігес зіграв 22 матчі за клуб.

За підсумками сезону-2024/25 "Лас-Пальмас" вилетів до Сегунди, посівши передостаннє, 19-те місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота разом зі своїм братом загинув у ДТП.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie