Капітан іспанського футбольного клубу вдруге в житті переміг рак

Кіріан Родрігес / © "Лас-Пальмас"

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Капітан іспанського футбольного клубу "Лас-Пальмас" Кіріан Родрігес одужав після рецидиву онкологічного захворювання.

29-річний іспанець успішно пройшов передсезонне медичне обстеження, що свідчить про його перемогу над раком. Кіріан готовий повернутися на поле у новому сезоні.

"Сьогодні вранці Кіріан пройшов медиче обстеження напередодні старту нового сезону. З незмінною відданістю та тією енергією, що заряджає всіх навколо, він розпочав шлях повернення", – йдеться у повідомленні пресслужби його команди.

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У серпні 2022 року Родрігес повідомив, що у нього виявили лімфому Ходжкіна. Завдяки лікуванню він зумів повернутися на поле вже у квітні 2023 року. Але в лютому 2025-го хвороба повернулася. Гравець був змушений проходити курс хіміотерапії та достроково завершив сезон-2024/25.

Кіріан є вихованцем "Лас-Пальмаса" і всю свою дорослу кар'єру проводить саме в цій команді. Минулого сезону Родрігес зіграв 22 матчі за клуб.

За підсумками сезону-2024/25 "Лас-Пальмас" вилетів до Сегунди, посівши передостаннє, 19-те місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота разом зі своїм братом загинув у ДТП.

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