Росіяни масово погодилися пити воду з унітазів заради грошей

Росіяни пили воду з унітазів / © скриншот з відео

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У російському Ставрополі відвідувачі одного з торгових центрів погодилися пити воду з унітазів, щоб поборотися за грошовий приз у специфічному конкурсі.

Про це повідомило видання The Sun з посиланням на відео, яке публікують у соцмережах.

На кадрах видно, як кілька учасників стають перед рядом унітазів, після чого за сигналом організатора починають наввипередки хлебтати з них воду.

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За інформацією видання, конкурс під назвою «Гра престолів» проводили з призом у 100 тисяч рублів (близько 1200 доларів). Переможцем став чоловік, який найшвидше впорався із завданням.

Організатори уточнили, що учасники «пили безалкогольний газований напій з унітаза на швидкість».

Як пише The Sun, конкурс викликав хвилю критики серед жителів Ставрополя. Дехто заявив, що подібні розваги створюють «поганий імідж міста».

Видання також зазначило, що раніше унітази асоціювалися з російськими солдатами, які під час повномасштабної війни викрадали таку сантехніку із захоплених українських територій. Ця тема свого часу стала приводом для численних мемів і сатиричних публікацій.

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Коментуючи відео, російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров, який перебуває в еміграції, заявив, що ролик демонструє, «на що люди готові заради грошей», і назвав побачене показовим.

«Щоб заволодіти трофейним унітазом, орки можуть запросто вбити. Але й прості росіяни здатні багато на що… Страшно уявити, що всі ці люди готові були б зробити за мільйон, наприклад», — написав він у коментарі до опублікованого відео.

Нагадаємо, у Кремлі вирішили відродити один із найяскравіших атрибутів тоталітарного радянського режиму — виїзні візи. Виїзд до так званих «недружніх» країн росіянам хочуть дозволити лише у складі туристичних груп щонайменше з десяти осіб, із супроводом та заздалегідь затвердженим маршрутом.

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