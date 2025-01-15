Росія планувала повітряний терор проти авіаліній у цілому світі – Туск

Росія планувала здійснити серйозну загрозу для міжнародних авіаперевезень через диверсії і саботаж у повітряному просторі. Дональд Туск, колишній президент Європейської ради, розповів про ці плани, підкреслюючи, що їхня реалізація могла б мати катастрофічні наслідки для авіаліній у всьому світі. Деталі та можливі наслідки таких дій для безпеки пасажирських перевезень — у нашій статті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія готувала саботаж у повітряному просторі його країни і проти авіаліній у цілому світі.

Про це польський прем'єр повідомив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Туск сказав, що були зафіксовані акти саботажу, що є версією війни, оголошеної Росією не лише Україні, а й усьому цивілізованому світу. Політик наголосив, що такі дії Москви вимагають спільних дій.

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"Польща відіграє ключову роль проти тих саботажів і диверсій, які мають місце не тільки на польській території. Деякі акти саботажу РФ чи підготування до диверсії були в країнах. Інформацію можу тільки підтвердити. Росія планувала повітряний терор і не тільки проти Польщі, а також проти авіаліній у цілому світі", – розповів прем’єр-міністр.

Нагадаємо, на початку січня у Данії були зафіксовані прольоти 20 невідомих безпілотників над портом Кеге.

Окрім того, у грудні у Німеччині помітили низку БпЛА над стратегічними об'єктами, зокрема над військовою базою "Рамштайн" та над підприємствами Rheinmetall і BASF.

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