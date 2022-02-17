Росія вислала заступника посла США: відповідь Вашингтона

У Держдепі США заявили, що дипломата висилають без будь-якої причини, і назвали такий крок "ескалаційним".

Москва вислала із Росії заступника американського посла Барта Гормана.

"Горман був другим за важливістю посадовцем у посольстві США в Москві після посла та ключовим членом вищого керівного складу посольства", — заявив речник дипмісії Джейсон Ребхольц у коментарі російським ЗМІ.

Як повідомляє CNN, у Держдепі США заявили, що дипломата висилають без будь-якої причини, і назвали такий крок "ескалаційним". У Гормана була дійсна віза і він перебував у Росії менше трьох років.

"Дії Росії проти нашого дипломата були неспровокованими, і ми вважаємо це кроком ескалації і готуємо нашу відповідь", — зазначили у Держдепартаменті.

Держдеп США закликав Росію "припинити безпідставне вислання американських дипломатів і співробітників".

"Зараз, як ніколи, важливо, щоб наші країни мали необхідний дипломатичний персонал для полегшення комунікації між нашими урядами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну "протягом наступних кількох днів".

Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас, очільник Пентагону Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі Росія може створити привід для вторгнення до України.

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