Россия выслала заместителя посла США: ответ Вашингтона

В Госдепе США заявили, что дипломата высылают без всякой причины и назвали такой шаг "эскалационным".

Москва выдворила из России заместителя американского посла Барта Гормана.

"Горман был вторым по важности чиновником в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — заявил спикер дипмиссии Джейсон Ребхольц в комментарии российским СМИ.

Как сообщает CNN, в Госдепе США заявили, что дипломата высылают без всякой причины, и назвали такой шаг "эскалационным". У Гормана была действительная виза и он находился в России менее трех лет.

"Действия России против нашего дипломата были неспровоцированными, и мы считаем это шагом эскалации и готовим наш ответ", — отметили в Госдепартаменте.

Госдеп США призвал Россию "прекратить безосновательное выслание американских дипломатов и сотрудников".

"Сейчас, как никогда, важно, чтобы у наших стран был необходимый дипломатический персонал для облегчения коммуникации между нашими правительствами", — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину "в течение следующих нескольких дней".

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе Россия может создать повод для вторжения в Украину.

Читайте также: