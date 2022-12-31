Росія включила бойовиків "ЛДНР" до своєї армії

Росія включила до складу своєї армії бойовиків з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Російський диктатор Володимир Путін включив до складу своєї армії бойовиків з тимчасово захоплених територій Луганської та Донецької областей.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "ТАСС".

"Перший Донецький та Другий гвардійський Лугансько-Сєвєродонецький армійські корпуси включені до складу Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це йдеться у матеріалах Міноборони РФ до вручення Путіним бойових прапорів цим псевдоформуванням.

Донецьке вище загальновійськове командне училище також включено до складу ЗС РФ. Йому вручили "бойовий прапор".

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов натякнув, що у прийдешньому 2023 році остерігатися атаки з повітря доведеться також жителям російської столиці Москви.

Читайте також: