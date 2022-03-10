Росія заборонила вивозити з країни близько 200 різних товарів: перелік

Росія заборонила вивозити з країни близько 200 різних товарів: перелік

Водночас такі обмеження не стосуються країн Євразійського економічного союзу.

Уряд Росії заборонив вивозити з країни 200 одиниць товарів та обладнання, яке було завезене раніше. Крім того, обмежується вивезення деяких видів лісоматеріалів.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

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"У перелік включено технологічне, телекомунікаційне, медичне обладнання, транспортні засоби, сільгосптехніка, електрична апаратура - всього понад 200 найменувань товарів, у тому числі залізничні вагони та локомотиви, контейнери, турбіни, верстати для обробки металу та каменю, монітори, проектори, пульти та панелі", — йдеться у рішенні кабміну.

Діють тимчасові обмеження на вивезення цих товарів до усіх країн, за винятком держав-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Абхазії та Південної Осетії, щодо яких діятиме дозвільний порядок вивезення, затверджений окремою постановою уряду.

Дозволи на вивезення товарів до цих країн видаватимуться Мінсільгоспом, Мінтрансом, Мінпромторгом, Мінцифри та Мінприроди.

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