Росіянам ускладнили можливість працювати в Польщі

Для найму громадянина РФ на роботу в Польщі заборонять користуватися прискореною процедурою декларування, яка дозволяє легалізувати працевлаштування упродовж 7 днів.

Влада Польщі вирішила скасувати полегшений доступ росіян до польського ринку праці. Причиною цього, окрім розв’язаної Росією війни в Україні, стало також зростання ризику міграції з РФ.

Про це міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг заявила в інтерв'ю PAP.

"Підприємці, які хочуть наймати на роботу громадян Росії на підставі дозволу на працевлаштування, вже не звільняються, як раніше, від проходження тесту ринку праці", – повідомила вона.

Тобто польський роботодавець не зможе взяти на роботу російського громадянина без документа, який видають органи центру зайнятості.

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Раніше можна було скористатися прискореною процедурою декларування, яка дозволяє легалізувати працевлаштування в Польщі протягом семи днів. Тепер таку можливість будуть мати лише громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Для запровадження змін Польщі ще потрібно внести зміни до двох нормативно-правових актів про сезонну роботу й регулювання видачі дозволів на застосування праці іноземців.

Нагадаємо, Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.

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