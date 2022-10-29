Россиянам усложнили возможность работать в Польше

Для найма гражданина РФ на работу в Польше запретят пользоваться ускоренной процедурой декларирования, позволяющей легализовать трудоустройство в течение 7 дней.

Власти Польши решили отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Причиной этого, кроме развязанной Россией войны в Украине, стал также рост риска миграции из РФ.

Об этом министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила в интервью PAP.

"Предприниматели, желающие нанимать на работу граждан России на основании разрешения на трудоустройство, уже не освобождаются, как раньше, от прохождения теста рынка труда", – сообщила она.

То есть польский работодатель не сможет взять на работу российского гражданина без документа, выдаваемого органами центра занятости.

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Раньше можно было воспользоваться ускоренной процедурой декларирования, позволяющей легализовать трудоустройство в Польше в течение семи дней. Теперь такую возможность будут иметь только граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Для введения изменений Польши еще предстоит внести изменения в два нормативно-правовых акта о сезонной работе и регулировании выдачи разрешений на использование труда иностранцев.

Напомним, Сенат Польши 26 октября принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Свои голоса за резолюцию отдали 85 из 100 членов Сената.

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