Російські спортсмени на Олімпіаді в Парижі: Макрон зробив заяву 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прапору країни-агресорки Росії немає місця на Олімпійських іграх у Парижі - поки Москва скоює військові злочини в Україні.

Про це французький лідер заявив в інтерв'ю газеті L'Équipe.

"Очевидно, що на Іграх у Парижі не може бути російського прапора. Я гадаю, що з цього приводу є консенсус. Росії як країні немає місця в той час, коли вона скоює військові злочини та депортує дітей", - наголосив Макрон.

Слід зауважити, що навесні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити російським та білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі в індивідуальних дисциплінах.

Макрон наголосив, що це буде "рішення сумління в олімпійському світі", адже держава, яка приймає Олімпіаду, не вирішує, що робити Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

"Справжнє питання, яке належить вирішити олімпійському світу, - яке місце відвести російським спортсменам, які іноді готувалися (до змагань) все життя, але можуть стати жертвами цього режиму", - сказав президент Франції.

За його словами, важливо розрізняти спортсменів, які фактично є співучасниками дій та прихильниками дій Кремля, та тих, хто "став жертвою режиму". Макрон зауважив, що "це той баланс, який ми маємо забезпечити".

До слова, літні Олімпійські ігри будуть відбуватися в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024-го.

Нагадаємо, президент МОК Томас Бах виступив за допущення росіян і білорусів до Олімпіади-2024 під нейтральним прапором. З його слів, йдеться про тих атлетів, не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків з арміями чи іншими структурами РФ і Білорусі.

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