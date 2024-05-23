Російський танкер тіньового флоту втрапив у халепу: що сталося

У танкера тіньового флоту РФ, що перевозив російську нафту, відмовив двигун під час проходження через турецьку протоку Дарданелли, що спричинило тимчасове блокування морського руху.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що мова йде про танкер Hera 1. Інцидент стався вранці 23 травня біля входу в протоку на північному заході Туреччини, внаслідок чого рух у південному напрямку було призупинено на три години, поки проводилася рятувальна операція. Рух у південному напрямку було відновлено о 10:00 за місцевим часом, і наразі танкер поставлено на якірну стоянку.

Судно прямувало до Суецького каналу з вантажем близько 730 000 барелів російської нафти, завантаженої в чорноморському порту Новоросійськ, свідчать дані відстеження суден. Згідно з інформацією про судноплавство, кінцевим пунктом призначення є Індія. Його страховик і бенефіціарний власник не вказані в базі даних Міжнародної морської організації, що відповідає загальному визначенню судна тіньового флоту, підкреслюють журналісти.

Агентство нагадало, що мільйони барелів російської нафти переміщуються по всьому світу – часто через вузькі морські протоки – без чіткого уявлення про те, як вони застраховані.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі вранці 21 квітня пролунала серія вибухів. Люди повідомляли про перекриття Кримського мосту. Наразі відомо, що у порту уражено російське судно – воно горіло.

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