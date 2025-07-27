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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Розправа під гаслом антикорупції: як Кремль карає своїх після провалів на фронті – NYT

Після невдач на фронті Кремль розпочав репресії проти чиновників і генералів під приводом боротьби з корупцією. За даними NYT, справи відкривають після атак України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кремль

Кремль / © Pexels

Після поразок Росії на полі бою Кремль розпочав зачистку власних еліт під прикриттям антикорупційної кампанії. Під прицілом — прикордонні чиновники, генерали й посадовці з Міноборони, яких публічно звинувачують у розтратах на тлі бойових невдач.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі The New York Times, який описує нову тенденцію в діях російської влади.

За спостереженням журналістів, репресії торкнулися трьох із п’яти прикордонних з Україною регіонів. Місцевих чиновників там звинувачують у привласненні коштів, виділених на зміцнення оборони, — і роблять це після успішних українських атак на прикордонні території.

“Кремль не може відкрито визнати провал кампанії, тому використовує корупційні справи як інструмент покарання і демонстрації контролю”, — пише видання.

NYT зазначає, що подібна тактика дозволяє Путіну уникати публічної критики своїх найближчих людей, не визнаючи при цьому військових поразок. У Росії критику армії фактично заборонено законом, тому репресії відбуваються у форматі боротьби з корупцією — зручного приводу для усунення неугодних і каналізації суспільного незадоволення.

Зачистки відбуваються не лише в регіонах, а й у військовому керівництві. Згадуючи звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, NYT нагадує, що Кремль поступово оновлює верхівку Міноборони під тим самим приводом — справи про розтрату, а не провали на фронті.

За даними Генпрокуратури РФ, у першому кварталі 2025 року кількість злочинів корупційної спрямованості зросла на 24% порівняно з попереднім роком. Більшість справ стосуються саме державних службовців.

Аналітики вважають, що ці процеси свідчать про зростання впливу ФСБ і прокуратури на тлі воєнного стану. За словами дослідниці Російського євразійського центру Карнегі Олександри Прокопенко:

“Репресії, що почалися зі звичайних людей і опозиціонерів, перекинулися на правлячий клас, і там починаються чистки”.

NYT робить висновок, що така юридична тактика дає Путіну змогу утримувати еліти в напрузі, водночас демонструючи суспільству, що Кремль нібито контролює ситуацію. У деяких випадках справи проти посадовців слугують запобіжником проти зростання гніву через військові невдачі.

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