Розвідка Італії заявила, що РФ веде гібридну війну проти країни

Країна-агресорка РФ веде гібридну війну проти Італії. Для цього вона використовує дезінформацію, кібератаки та нелегальну міграцію.

Про це заявили італійські розвідувальні служби у щорічній доповіді парламенту, передає ANSA.

"Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та усьому Заходу. Шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків з метою дестабілізації – це арсенал, який використовується", – йдеться у звіті італійської розвідки.

Зокрема, таким чином РФ намагається вплинути на майбутні вибори до Європейського парламенту, заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Востаннє російська дезінформація стосувалася протестів фермерів проти політики Євросоюзу у сільськогосподарській сфері

Також ми писали, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Росія не має право вирішувати, хто перетинатиме кордон Фінляндії та в'їжджати на території країн ЄС та НАТО, прокоментувавши закриття прикордонних переходів з РФ.

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