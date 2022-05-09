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Самоліквідувався: в Новосибірській області під час реконструкції битви за Дніпро спалахнув БТР

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Самоліквідувався: в Новосибірській області під час реконструкції битви за Дніпро спалахнув БТР

Тайга

Росіяни так і не побачили відтворення історичного бою за версією 2022-го року.

Під час реконструкції битви за Дніпро у місті Бердськ, що в Новосибірській області Росії, спалахнув БТР.

Про це написав ресурс "Тайга".

Про причини займання не повідомляють.

На фото добре видно. як палає техніка. Пожежу ніхто не гасить. Так звані бійці розгублено спостерігають чи рятуються втечею.

Історична реконструкція – досить молодий вид хобі. У Росії він з'явився на початку 90-х.

Нагадаємо, у Москві на параді 9 травня основну частину ходи склали курсанти російських училищ, а службовці військових частин РФ майже не брали участі у дійстві.

Також на Красній площі у Москві, де скасували проліт авіації, майже не було військової техніки.

В РНБО повідомили, чому у російських містах відмінили авіапарад.

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