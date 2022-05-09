Самоліквідувався: в Новосибірській області під час реконструкції битви за Дніпро спалахнув БТР

Росіяни так і не побачили відтворення історичного бою за версією 2022-го року.
Під час реконструкції битви за Дніпро у місті Бердськ, що в Новосибірській області Росії, спалахнув БТР.
Про це написав ресурс "Тайга".
Про причини займання не повідомляють.
БТР загорелся в Бердске во время реконструкции битвы за Днепрhttps://t.co/ak87209131 pic.twitter.com/M5xrftKvmT— Тайга. (@taygainfo) May 9, 2022
На фото добре видно. як палає техніка. Пожежу ніхто не гасить. Так звані бійці розгублено спостерігають чи рятуються втечею.
Історична реконструкція – досить молодий вид хобі. У Росії він з'явився на початку 90-х.
Нагадаємо, у Москві на параді 9 травня основну частину ходи склали курсанти російських училищ, а службовці військових частин РФ майже не брали участі у дійстві.
Також на Красній площі у Москві, де скасували проліт авіації, майже не було військової техніки.
В РНБО повідомили, чому у російських містах відмінили авіапарад.
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