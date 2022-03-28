"Save Ukraine": як минув благодійний телемарафон на підтримку України

У Вашингтоні зібралося декілька тисяч українців, із прапорами й плакатами.

Десятки мільйонів людей подивилися двогодинний ефір із назвою Save Ukraine.

Його транслювали всі провідні українські телеканали, понад два десятки європейських, та й узагалі - кожен охочий міг подивитися на YouTube-каналі, 1+1 чи фестивалі "Атлас", а також на платформах Київстар-ТБ.

Співаки, музиканти, спортсмени та керівники держав висловлювали свою підтримку українцям, розповів кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Акція підтримки України відбулася у серці Вашингтона, біля меморіалу Лінкольна. Зібралося декілька тисяч українців, із прапорами й плакатами. Вони просили американську владу закрити небо, допомогти зброєю та пустити українських біженців до США.

Телемарафон відкрив польський гурт переспівом "Ще не вмерла Україна". Один за одним із закликом запинити війну й допомогти нашій країні виступали українські та іноземні зірки. Британці Bastille та американці Imagine Dragons розповіли, що одні з найкращих їхніх концертів були саме в Україні. А от всесвітньо відомий Стінг зізнався - в житті не міг подумати, що його хіт часів холодної війни знову стане актуальним.

Демонстрацію в Берліні збирали українські організації. Досі вони виходили на вулиці окремо від великих німецьких акцій, які, на відміну від українців, були пацифістськими і закликали загально "до миру". Українці натомість вимагають захистити над Україною небо, надати нам зброю, посилити антиросійські санкції та відмовитися від російських енергоносіїв.

До посольства Росії в Німеччині прийшли українські жінки, щоб показати - Росія вбиває українських дітей. В руках вони тримали закривавлені сувої тканини, шо символізують убитих немовлят. Символічно розвішували дитячі шкарпетки і співали колискових.

Ірландія та Аргентина, Австрія і Словаччина, Іспанія та Литва - президенти і прем'єри з усіх куточків світу засуджують варварство путінських військ і закликають жертвувати гроші Україні. Президент Франції Емануель Макрон звернувся наживо і пригадав українське місто, яке вже стало символом нелюдської жорстокості росіян – Маріуполь.

Збір коштів на гуманітарні проблеми понівеченої України ще триває. Загальну суму пожертв обіцяють оголосити днями. В українському уряді сподіваються - іноземці допомагатимуть не лише грошима.

"Save Ukraine": як минув благодійний телемарафон на підтримку України

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