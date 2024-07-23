Що означає вихід Байдена з президентських перегонів для України: аналіз AP

Допомога Україні від США може зайти в глухий кут.

Рішення президента Джо Байдена завершити свою кампанію щодо переобрання приносить новий елемент невизначеності для України, яка хвилюється про майбутнє американської підтримки.

Про це пише AP.

Перспектива перемоги колишнього президента Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії, давно хвилює Київ, який побоюється, що це" задушить" підтримку та змусить Україну просити миру на вигідних Росії умовах.

Професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О’Брайен сказав, що відмова Байдена "змінює наратив кампанії", але поки рано говорити, наскільки це вплине на динаміку президентських виборів.

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"Якщо це збільшить шанси на перемогу демократів, то Україна щаслива", — сказав він.

Трамп хвалився, що може припинити конфлікт протягом 24 годин, і українці вважають, що будь-яке таке врегулювання відбуватиметься на умовах Росії.

Вибір Трампом сенатора від штату Огайо Джей Д. Венса, противника військової допомоги США Україні, як напарника віце-президента викликав ще більше занепокоєння.

Реакція Зеленського на Трампа

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Британії минулого тижня заявив, що мати справу з Трампом буде важкою роботою, але він додав, що українці "не бояться важкої роботи". У п’ятницю український лідер і Трамп поговорили по телефону, обидва чоловіки описали цю розмову як хорошу на платформі соціальних мереж X

Зеленський подякував Байдену за його "непохитну підтримку" та "сміливі кроки" під час війни.

"Поточна ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися", – написав Зеленський в Мережі X.

Розчарування Байденом

У той час як Росія посилила атаки на українські міста та інфраструктуру, уряд Зеленського домагався від адміністрації Байдена дозволу на використання американської зброї для ударів углиб Росії. Україна хоче націлитися на об’єкти, часто далеко від кордону, які Москва використовує для нанесення ударів з повітря по Україні. Вашингтон не дав дозволу через занепокоєння можливою ескалацією конфлікту.

"Українці дуже розчаровані Байденом", — сказав Едвард Лукас, старший радник Центру аналізу європейської політики.

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