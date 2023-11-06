"Швеція скоро буде в НАТО": Блінкен – після переговорів у Туреччині

Ердоган підписав ратифікаційні протоколи про вступ Швеції у НАТО та направив їх до парламенту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів зі своїм турецьким колегою в Анкарі у понеділок, 6 листопада, заявив, що переконаний у прогресі щодо схвалення вступу Швеції у НАТО.

Про це Блінкен повідомив журналістам за підсумками зустрічі.

За словами держсекретаря, США "дуже надихнув той факт, що президент (Туреччини Реджеп Таїп – ред.) Ердоган підписав ратифікаційні протоколи (про вступ Швеції в НАТО – ред.), направив їх до парламенту".

"І я переконаний, що ми побачимо подальший рух у цьому напрямку. Гадаю, існує спільне зобов'язання забезпечити завершення процесу і вступ Швеції до Альянсу. Таке зобов'язання є в Туреччини, є в нас, і я очікую, що ми побачимо його втілення", – додав він.

Нагадаємо, 2022-го Стокгольм подав свою заявку на вступ до НАТО. Її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Але 23 жовтня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував парламенту розглянути заявку про членство Швеції в НАТО.

Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.

У свою чергу Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

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