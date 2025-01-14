Швейцарія пообіцяла імунітет Путіну від арешту: названо умову

Уряд Швейцарії має повноваження зробити виняток для мирних переговорів і гарантуватиме недоторканність диктаторові.

Швейцарія пообіцяла імунітет президенту РФ Володимиру Путіну від арешту. Він матиме такі гарантії, якщо прийме рішення взяти участь у мирних переговорах.

Про це пише The Times.

Офіційний Берн регулярно інформує Київ, Вашингтон та Москву про готовність провести новий саміт для пошуку миру в Україні. Таку заяву зробив Ніколя Бідо, офіційний представник Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Варто зазначити, що Швейцарія юридично зобов'язана затримати Путіна відповідно до виданого Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт, якщо він візьме участь у саміті.

Утім, Бідо наголосив, що уряд Швейцарії має повноваження зробити виняток для мирних перемовин і гарантуватиме путіну недоторканість.

Нагадаємо, Швейцарія готова організувати на своїй території зустріч обраного президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним.

У МЗС країни уточнили, що організують зустріч, якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.

Напередодні Дональд Трамп повідомив про намір організувати зустріч із кремлівським диктатором. З його слів, бажання зустрітися висловив Путін.

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