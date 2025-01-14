Швейцария пообещала иммунитет Путину от ареста: названо условие

Правительство Швейцарии имеет полномочия сделать исключение для мирных переговоров и гарантировать неприкосновенность диктатору.

Швейцария пообещала иммунитет президенту РФ Владимиру Путину от ареста. Он получит такие гарантии, если решит принять участие в мирных переговорах.

Об этом пишет The Times.

Официальный Берн регулярно сообщает Киев, Вашингтон и Москву о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине. Такое заявление сделал Николя Бидо, официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии.

Следует отметить, что Швейцария юридически обязана задержать Путина в соответствии с выданным Международным уголовным судом ордером на арест, если он примет участие в саммите.

Впрочем, Бидо отметил, что у правительства Швейцарии есть полномочия сделать исключение для мирных переговоров и будет гарантировать пути неприкосновенности.

Напомним, Швейцария готова организовать на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

В МИДе страны уточнили, что организуют встречу, если Вашингтон и Кремль сами об этом попросят.

Накануне Дональд Трамп сообщил о намерении организовать встречу с кремлевским диктатором. По его словам, желание встретиться выразил Путин.

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