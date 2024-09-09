Сі Цзіньпін зробив важливу заяву щодо війни в Україні

Китай продовжуватиме працювати над політичним вирішенням війни в Україні.

Про це голова Китаю Сі Цзіньпін заявив 9 вересня після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Сторе, передає breakingthenews.

За словами очільника КНР, Пекін "сприятиме миру та діалогу" і продовжуватиме допомагати у пошуку політичного вирішення війни між Росією та Україною.

Сі сказав, що Китай заохочує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення конфлікту. Він висловив сподівання, що всі сторони "накопичуть сприятливі умови для політичного вирішення кризи шляхом діалогу".

Нагадаємо, днями Південно-Африканська Республіка підтримала мирний план Китаю та Бразилії для припинення війни Росії проти України.

Так званий мирний план двх країн передбачає проведення переговорів між Росією та Україною за участю обох країн як єдиного способу вирішення конфлікту.

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