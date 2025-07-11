Скандального українського військового розстріляли у Нідерландах: випустили шість куль

Правоохоронці Нідерландів / © Associated Press

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У місті Заандам (Нідерланди) було здійснено зухвалий замах на колишнього командира добровольчого формування «Архангели Михаїла» Михайла Маймана. У чоловіка випустили шість куль, три з яких влучили в нього.

Про це повідомляє видання Noordhollands Dagblad.

За даними медіа, напад стався посеред вулиці. Біля потерпілого виявили вогнепальну зброю, гільзи, а також пластикову ємність з кислотою.

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За попередньою версією, злочинці планували облити Маймана хімікатом, однак втечі перешкодили випадкові свідки, тож реалізувати задум повністю їм не вдалося. Після стрілянини нападники зникли з місця події.

Поліція продовжує розслідування і закликає свідків надати будь-яку інформацію. Для пошуків злочинців навіть залучили гелікоптер.

Зазначимо, Михайло Майман в минулому був фігурантом низки гучних скандалів в Україні. Його ім’я пов’язували з розкраданням гуманітарної допомоги, тіньовими схемами у сфері логістики та розслідуваннями щодо обігу заборонених препаратів. Після численних звинувачень він залишив територію України й оселився за кордоном.

2022 року Михайло Майман публічно заявляв про свою участь у звільненні Київщини від російських військ, однак його побратими стверджують, що насправді він займався мародерством, а не бойовими діями.

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Нагадаємо, в Іспанії 21 травня застрелили ексзаступника керівника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича — Андрія Портнова.